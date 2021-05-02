Промышленность Чувашии получит субсидию 61,8 млн рублей из федерального бюджета

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это стало результатом конкурсного отбора региональных программ на поддержку развития промышленности со стороны Минпромторга России.
Как сообщает пресс-служба Минпрома Чувашии, по итогам конкурса заявка нашей республики заняла третье место с предоставлением субсидии из федерального бюджета. Из бюджета Чувашии на программу дополнительно выделяется 24,5 млн рублей. В рамках программы с общим финансированием 86,3 млн рублей средства распределятся на лизинг оборудования и докапитализацию регионального Фонда развития промышленности. Поступление средств по данной программе инициировано впервые. Ранее, в 2019 году, из федерального бюджета поступали средства на реализацию национального проекта «Производительность труда» в размере 60,2 млн рублей, в 2020 году — 29,7 млн рублей.

Опубликовано: 26 мая 2021 г.


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