Города Чувашии станут «умнее»

В этом году Минстрой России вместе с профильными компаниями приступил к реализации акселерационной программы «GOVERNMENT TECHNOLOGY» по цифровизации городского хозяйства. Это часть большого проекта «Умный город».

Планируется отобрать не менее десяти проектов-победителей, которые будут реализованы на пилотных площадках. Речь идет о проектах в сфере цифрового правительства, городской среды, технологий в области транспорта и дорожного строительства, сообщает Минцифры Чувашии. Участниками могут стать как юридические лица, так и стартапы, которые еще не зарегистрировали свою компанию. Подать заявку для участия в проекте можно до 20 июня, участие бесплатное.

Чувашская Республика стала партнером программы и выступает в качестве пилотной площадки. «Убежден, что участие Чувашии в качестве пилотного региона в программе «GOVERNMENT TECHNOLOGY» позволит сформировать в республике эффективную систему управления городским хозяйством и повысить технологичность городской инфраструктуры, — подчеркнул вице-премьер — министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики Павел Данилов. — Считаю необходимым компаниям из Чувашии подключиться к столь перспективному проекту, тем самым заявить о себе на всю страну».

Справка «СЧ» Проект «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» Российской Федерации.