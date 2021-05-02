Стартовал финальный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа»

Проводит его МВД России в преддверии международного Дня защиты детей. В этом году конкурс состоится уже в девятый раз. На сайте Общественного совета при МВД России выставлены лучшие детские работы из всех регионов страны — поделки из пластилина, бумаги, глины, картона, дерева…

По результатам онлайн-голосования (продлится оно до 00.00 часов 1 июня) будут определены победители в трех возрастных группах: от 6 до 8, от 9 до 11 и от 12 до 14 лет. Кроме того, одному из участников достанется специальный приз, учрежденный Общественным советом при МВД РФ.

Чувашию в этом году на конкурсе представляет юный чебоксарец Семен Космовский. Учится он в 4 классе кадетской школы имени генерал-майора милиции В.А. Архипова, в республиканском этапе конкурса уже не раз участвовал, а вот в финал попал впервые.

Кстати, в 2016 году в пятерку лучших на всероссийском конкурсе вошла работа третьеклассницы той же кадетской школы Кристины Кузьминой. За своего глиняного дядю Степу она получила не только почетный диплом, но и сотовый телефон.

Фото МВД по Чувашии

Хоть дядя Степа, сделанный чебоксарским школьником, и игрушечный, но форма на нем — почти как настоящая.