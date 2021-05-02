Новости спорта короткой строкой

МАУНТИНБАЙК.

Представители Чувашии завоевали 38 медалей, в том числе 14 золотых, на чемпионате и первенстве ПФО. Соревнования прошли в Нижегородской области и собрали более 100 велогонщиков округа в возрасте от 13 лет и старше.

МИНИ-ФУТБОЛ.

Женская команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова завоевала бронзовые медали всероссийского турнира «Мини-футбол — в вузы», который состоялся в Нижегородской области, сообщили в Минспорта Чувашии. Среди сборных Первого дивизиона Серебряной лиги, в котором выступали чебоксарки, сильней их оказались только две команды из Екатеринбурга.