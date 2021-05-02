Представительница Чувашии Евгения Захарченко одержала победу на первенстве Европы по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет в весовой категории до 76 кг.

Соревнования проходили в столице Северной Македонии, Скопье. Конкуренция была серьезная — в весе до 76 кг выступали спортсменки из 10 стран.

Путь Евгении Захарченко к золотой медали начался с квалификации — она боролась с представительницей Литвы Камилой Гауцайте. В начале схватки инициативой владела Евгения — она создала себе комфортной отрыв 5:0, но соперница переключила скорости и чуть не догнала нашу спортсменку. В итоге все закончилось благополучно — представительница Чувашии выиграла поединок со счетом 5:4. На стадии 1/4 финала Евгении противостояла венгерка Бернадетт Надь — эта схватка сложилась намного легче и закончилась победой со счетом 8:3.

Обычно на турнирах уровня первенства Европы с приближением поединков за медали сражения становятся тяжелее, но тут была немного другая история… В полуфинале Евгения Захарченко боролась с итальянкой Энрикой Ринальди и выиграла схватку со счетом 8:0. Ну а в битве за «золото» наша спортсменка не оставила никаких шансов турчанке Айсегюль Озбеге. С начала поединка Евгения оказывала сильное давление на соперницу, которое преобразовалось в несколько эффектных борцовских приемов. В итоге представительница Чувашии одержала досрочную победу со счетом 10:0 и завоевала золотую награду.

Фото sport-rb.ru

Для Евгении Захарченко это далеко не первый успех на международной арене. В апреле 2021 года представительница Чувашии завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы — «СЧ» рассказывала об этих соревнованиях.