Апеляционный суд оставил без изменения приговор убийце Федора Атемова

Суд апелляционной инстанции отказал защите в изменении приговора в сторону смягчения по факту убийства Федора Атемова, заступившегося за девушек в Чебоксарах.

Как ранее сообщала «СЧ», в апреле прошлого года поздно вечером пьяный 43-летний мужчина в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Чебоксарах начал приставать к незнакомым девушкам. Увидев в руках злоумышленника ножи, девушки испугались и стали убегать, при этом они громко кричали и звали на помощь, а мужчина стал преследовать одну из них. Находившийся в это время в соседнем дворе 35-летний Федор Атемов вступился за девушку. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой нападавший нанес потерпевшему не менее шести ударов имевшимися при нем двумя ножами. От полученных ранений заступник девушки погиб на месте происшествия. Злоумышленник попытался нанести удар ножом также другу убитого, однако тот повалил его на землю и удерживал до прибытия полиции.

За убийство и покушение на оное, совершенные в отношении граждан, выполнявших общественный долг, Верховный суд республики приговорил чебоксарца к 18 годам колонии строгого режима. Осужденный обжаловал приговор, указывая, что в его действиях содержались признаки необходимой обороны, поскольку именно потерпевший якобы первый проявил к нему агрессию. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Напомним, в феврале этого года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» Федора Атемова, погибшего при защите граждан от вооруженного преступника. А в мае Указом Президента РФ он награжден медалью «За спасение погибавших».