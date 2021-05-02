Директор фирмы оштрафован за трудоустройство бывшего госслужащего

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По постановлению прокурора Чебоксарского района суд оштрафовал ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» и его руководителя на 50 и 20 тысяч рублей соответственно.
А все потому, что там оформили на работу бывшего государственного служащего с нарушениями Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса РФ. Законодательство требует, чтобы работодатель при заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в установленный срок уведомлял об этом прежнего нанимателя по последнему месту его службы. Однако на момент прокурорской проверки такое уведомление не было направлено.

Опубликовано: 25 мая 2021 г.


Читайте также:

Прокуратура потребовала от администрации Канаша ликвидировать несанкционированные свалки
Прокуратура оспорила ряд договоров с коммунальщиками
Подрядчики не спешат исполнять госконтракты и обманным путем получают бюджетные деньги
В редакции «Советской Чувашии» прошла прямая линия с прокуратурой республики
Прокуроры ответили на вопросы родителей о школьных сборах, дорогах и льготном питании
Мошенник незаконно пересек государственную границу вброд
Сельхозпредприятие подозревают в загрязнении русла речки Моргаушки навозом
Малыш упал с подоконника

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.