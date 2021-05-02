По постановлению прокурора Чебоксарского района суд оштрафовал ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» и его руководителя на 50 и 20 тысяч рублей соответственно.
А все потому, что там оформили на работу бывшего государственного служащего с нарушениями Федерального закона «О противодействии коррупции» и Трудового кодекса РФ. Законодательство требует, чтобы работодатель при заключении трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в установленный срок уведомлял об этом прежнего нанимателя по последнему месту его службы. Однако на момент прокурорской проверки такое уведомление не было направлено.
Директор фирмы оштрафован за трудоустройство бывшего госслужащего
По постановлению прокурора Чебоксарского района суд оштрафовал ОАО «Агрофирма «Средняя Волга» и его руководителя на 50 и 20 тысяч рублей соответственно.