На одной сцене выступили мамы и дочки, братья и сестры

«Музыка родных сердец»

По традиции в мае, накануне Международного Дня семьи, в Детской академии искусств (Чебоксарская детская школа искусств № 2) прошел концерт семейного творчества.

В этот вечер в зале царила особая атмосфера, потому что творческие ансамбли состояли из родных друг другу людей — братьев, сестер, пап, мам, бабушек. Провела концертную программу «Музыка родных сердец» преподаватель Ольга Иванова вместе со своими детьми Денисом и Дарьей, которые пытались выяснить, что означает слово «семья» и поняли, что это красивое слово ассоциируется у каждого человека с чем-то своим, особенным!

Гитара, скрипка и пианино, музыкальные этюды и народные песни — девятнадцать семейных ансамблей продемонстрировали, что они блестяще справляются с любыми инструментами и любыми творческими жанрами. Такое совместное творчество, считают в Детской академии искусств, настраивает людей на положительные эмоции, дарит живое общение, помогает лучше понять и услышать близкого человека. А у воспитанников академии, участвующих в концерте, была возможность не только выступить на одной сцене с родными и близкими людьми, но и продемонстрировать все навыки и умения, приобретенные в течение учебного года.

Получился настоящий праздник! А на праздник принято приглашать гостей. И таким гостем стал депутат Чебоксарского горсобрания депутатов Максим Гребенкин, вручивший всем артистам дипломы и подарки. А директор учебного заведения Марина Крыжайкина выразила искреннюю благодарность всем, кто принимал участие в концерте.

СПРАВКА «СЧ» Проект фестиваля «Музыка родных сердец» был разработан еще в 2015 году Чебоксарской детской школой искусств № 2. Как сообщают организаторы, главными целями творческого проекта стало сохранение и развитие традиций семейного музицирования, укрепление духовно-нравственных основ семьи, создание условий для развития творческих способностей учащихся и выявление творческого потенциала семьи. За время существования фестиваля «Музыка родных сердец» участие в нем приняли десятки семейных ансамблей. На фестивальную сцену с родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами выходили не только ученики ЧДШИ № 2 , но и воспитанники Чебоксарской детской музыкальной школы № 3 и студенты Чебоксарского музыкального училища.

Ирина Смирнова

Фото детской академии искусств

Инструментальные и песенные композиции, исполняемые семейными дуэтами, были очень трогательными и незабываемыми.