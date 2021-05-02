Чистая питьевая вода придет в пять районов Чувашии

На заседании Совета по инвестиционной политике обсуждалась реализация в республике программы «Чистая вода». В первую очередь проблема недостатка питьевой воды актуальна для сельских населенных пунктов республики, поэтому выполнение программы находится на постоянном контроле у вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова.

Один из масштабных проектов, которые стартуют в самом ближайшем будущем, — строительство 33 км водопроводных сетей, которые обеспечат питьевой водой более четырех тысяч жителей Красночетайского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Шумерлинского и Янтиковского районов.

«Сельчане из этих муниципалитетов не раз обращались за помощью в решении «водного» вопроса в общественную приемную партии «Единая Россия» в рамках приемов граждан, которые я проводил. Сдвинуть вопрос с мертвой точки удалось благодаря совместным действиям депутатов «Единой России» и Главы республики. Олег Алексеевич Николаев принял принципиальное решение о необходимости в кратчайшие сроки решить эту проблему и выделить средства для реализации проектов, — отмечает министр сельского хозяйства Чувашии, кандидат предварительного голосования «Единой России» Сергей Артамонов.

Предложение о включении строительства объектов водоснабжения в Республиканскую адресную инвестиционную программу было направлено на рассмотрение Совета по инвестиционной политике. Общая стоимость строительства составит более 173 млн рублей, которые выделят из республиканского бюджета. Для сельчан это, разумеется, большая радость.

«Чистая вода в достаточном количестве в наших деревнях и селах позволяет поднять общий уровень благоустройства, создать необходимые условия для развития сельского хозяйства, частных подсобных хозяйств, — говорит Сергей Артамонов. — Если в городах Чувашии обеспеченность питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составляет 95%, то на селе этот показатель намного ниже. Считаю, что это неравенство надо устранить».

В 2021 году в рамках федеральной программы в республике начнется масштабное строительство водовода к водохранилищу в Шемуршинском районе. Общая протяженность магистральной сети составит более 300 км, что позволит в ближайшие три года обеспечить питьевой водой 48 тысяч жителей из 74 населенных пунктов Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов.

Стоит напомнить, что недавно Президент России Владимир Путин поддержал инициативу партии «Единая Россия» о выделении дополнительно 6 млрд рублей на развитие села в 2021 году. Средства пойдут на благоустройство сельских территорий, создание новых инфраструктурных объектов и сельскую ипотеку.

Михаил Сидоров