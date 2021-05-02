ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ

министр здравоохранения Чувашии

«На 20 мая в Чувашии приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 95 тыс. человек, из них более 70 тыс. человек закончили полностью вакцинацию 2 компонентами. Работа по наращиванию темпов вакцинации в Чувашии продолжается. На сегодняшний день активно проводится вакцинация сотрудников медицинских, образовательных, социальных организаций, силовых структур, промышленных предприятий, а также при выписке из стационаров. Жители республики могут привиться в пунктах вакцинации в поликлиниках. Для удобства также организована выездная форма вакцинации: работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах и рядом с ними, на рынках, мобильные прививочные бригады выезжают в сельские населенные пункты».