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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ
министр здравоохранения Чувашии

«На 20 мая в Чувашии приступили к вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 95 тыс. человек, из них более 70 тыс. человек закончили полностью вакцинацию 2 компонентами. Работа по наращиванию темпов вакцинации в Чувашии продолжается. На сегодняшний день активно проводится вакцинация сотрудников медицинских, образовательных, социальных организаций, силовых структур, промышленных предприятий, а также при выписке из стационаров. Жители республики могут привиться в пунктах вакцинации в поликлиниках. Для удобства также организована выездная форма вакцинации: работают мобильные прививочные пункты в торговых центрах и рядом с ними, на рынках, мобильные прививочные бригады выезжают в сельские населенные пункты».

Опубликовано: 20 мая 2021 г.


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