Две чебоксарские команды приняли участие в фестивале адаптивного хоккея

Когда поражение «Спартаку» — сенсация

…Звучит финальная сирена. Игроки московского «Спартака» радостно вскидывают руки и начинают поздравлять друг друга с важной победой. Только что они забросили четыре безответные шайбы фавориту игры, команде из Чебоксар, и сенсационно взяли верх.

Нет, это не плод воображения автора строк, а настоящая реальность. Речь идет о детском следж-хоккее, в котором чебоксарская команда «Атал» давно заявила о себе и к игре с которой настраиваются уже по-особому. Для «Спартака» это не исключение.

Недавно в Нижегородской области состоялся Всероссийский фестиваль адаптивного хоккея Hockey Family Fest, который организовала Детская следж-хоккейная лига. В нем приняли участие свыше 1000 человек, что стало рекордом для организаторов. Ведь это уже третий фестиваль, о предыдущих мы сообщали ранее. Представляли юные спортсмены три десятка команд.

Фестиваль расширился не только по числу участников, но и по дисциплинам. Так, здесь был представлен хоккей для незрячих и специальный хоккей, для детей с синдромом Дауна и аутизма. Среди команд в категории незрячих — и чебоксарский «Юман». Команду возглавляет Владимир Петров, а функции наставника «Атала», который он тренировал, делегированы Александру Ларионову. Впрочем, оба тренера действуют сообща и помогают друг другу.

По словам Петрова, «Атал» сейчас переживает смену поколений. «Вратарь Ваня Шестаков уже подписал контракт с оренбургской командой. А Миша Козлов (в Европе в сборной юношеской играет) сейчас выступает за «СКА-Стрела», Санкт-Петербург. Это приятно нам», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «СЧ», который присутствовал на фестивале.

«Сейчас мы ослабли, потому что лидеры покинули команду. Но ничего, я думаю, еще два года пройдет, и мы наверстаем, потому что мелкие у нас уже подтягиваются к большим, команда выровняется. Перспективы у них есть и желание», — отметил он.

Уход лидеров в нашем случае — не такое уж и негативное явление. Ведь приятно, что в Чебоксарах удалось вырастить сильных игроков. К тому же другие понимают, что и сами могут добиться такого прогресса. Другие — в том числе и те, кто никогда и не занимался в «Атале» и «Юмане». А двери для всех желающих открыты.

«Вообще хочется, чтобы ребята, которые с ограниченными возможностями, приходили, не стеснялись. Мы никому не отказываем. Хочется через вашу газету пригласить ребят, пускай приходят. Мы всегда рады им. Мы находимся и тренируемся в региональном центре хоккея в микрорайоне Рябинка», — говорит Петров.

Рассказывая в прошлый раз об аналогичном фестивале, который прошел в Сочи, мы упомянули о (тогда еще) пятилетнем чебоксарце Демиде Чурбанове. На том празднике следж-хоккея он был самым юным участником турнира. В мае нынешнего года ему исполняется семь лет, однако на момент проведения фестиваля в Нижегородской области ему только шесть. Поправки в регламенте требуют: играть могут спортсмены не моложе семи лет. Связано это с тем, что следж-хоккей стал более силовым, столь юных игроков берегут.

По словам мамы Демида, куратора команды «Атал» Милы Чурбановой, сын воспринял ситуацию хладнокровно: «У меня таких фестивалей еще столько будет!» — процитировала она своего сына. Решили его не привозить и в качестве зрителя, иначе, по словам мамы, от хладнокровия не останется и следа, «будет рваться на лед».

Поздравим команду «Юман». Она стала обладателем кубка Фырка, главного трофея фестиваля, выиграв соревнование среди незрячих. Соперников, правда, было всего два — московская «Фортуна» и «Ижсталь» (Ижевск).

«Юман» также являлся фаворитом в своей дисциплине. Это понимали и соперники, а также сопровождавшие их родители. Так, когда «Фортуна» все же сократила отставание от «Юмана» до 1:6, журналисты предположили: «А вдруг сравняют?» Как раз в канун матча юниорская сборная России по хоккею победила сверстников из США со счетом 7:6, уступая по ходу игры 1:5. «Нет, не в этом случае, — отреагировали с трибуны москвичей. — Чебоксарцы очень сильны!»

Впрочем, если отбросить соревновательную составляющую, слабых здесь и не было. Каждый из хоккеистов, приехавших на фестиваль в Нижегородскую область, силен духом. Да и на льду наблюдались бескомпромиссная борьба и даже жесткие стычки. Но после финальной сирены игроки вновь становились друзьями, пусть они и живут на расстоянии друг от друга. Фестиваль объединяет.

Юным спортсменам будет что вспомнить. Особенно — церемонию открытия фестиваля, которая прошла по мотивам легендарных «Звездных войн». В образе одного из героев культового фильма предстал поприветствовавший участников фестиваля олимпийский чемпион в фигурном катании Алексей Ягудин. Но и хоккеистам дали возможность поучаствовать в красочном шоу: им доверили прогнать злодеев с помощью специальных шариков. Этой возможностью мальчики и девочки не преминули воспользоваться.

Фото пресс-службы Детской следж-хоккейной лиги

Кубок Фырка — в руках капитана «Юмана» Павла Леонтьева.