Когда закон «мертв»

От Доньки до Беллы

Есть в нашем Уголовном кодексе несколько статей, применяемость которых почему-то близка к нулевой. Одна из них — статья 245, предусматривающая уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

«Чтобы было уютно в комнате, чтобы знать — тебя ждут», — так Арина объясняет появление у нее щенка по кличке Белла. Девушка снимала комнату в новочебоксарском общежитии коридорного типа. Соседи по общежитию разные, большинство — спокойные, доброжелательные и приветливые. Даже жилец из комнаты напротив, ранее судимый, как-то раз, увидев Арину, выводившую Беллу на прогулку, умильно пробормотал: «Красивая собачка…», чем полностью усыпил бдительность девушки.

Тем февральским вечером Арина заглянула на минутку к своей подруге-соседке, оставив, как частенько случалось, комнату незапертой. Домашняя любимица была привязана за поводок к ножке стола. От разговора девушек отвлек собачий визг. Гостья поспешила в свою комнату, но Беллы там не было. Поняв, что душераздирающий визг доносится из общего туалета, Арина бросилась туда. Первое, что увидела — сломанный унитаз, кулак «умилявшегося» соседа и Беллу в крови, которая прихрамывая и пошатываясь выбежала из помещения. «У меня началась истерика. Стала ему кричать: «Ты что творишь с моей собакой, она же ребенок совсем!» Видно было, что он пьяный. Занес надо мной руку, но ударить не успел — на мои крики уже сбежались соседи. Я потом несколько дней отходила от шока», — рассказывает девушка.

Соседи же позвонили волонтеру-зоозащитнице Алене, которая недавно переехала из этого общежития.

АЛЕНА ЕФИМОВА, зоозащитница:

«Зашла в комнату и увидела собачку в крови. Она попыталась встать, но получилось только на три лапы, передняя левая висела плетью. Вызвала полицию. Прибыл наряд, нас с Ариной отвезли в отделение, где мы написали заявление на этого мужчину. А изувеченного щенка на следующий день отвез в клинику на своей машине добрейший человек Роман (еще раз огромное ему спасибо), откликнувшийся на объявление о помощи, которое я разместила в зоозащитных группах ВКонтакте. Операция плюс последующее пребывание в стационаре ветклиники стоят немалых денег. Добросердечные люди собрали нужную сумму — и теперь Белла может ходить».

РУСЛАН ПАНОВ,

ветеринарный врач:

«Хорошо, что довольно быстро доставили пострадавшую собаку. Промедление при таких переломах у животных грозит смещением костей. Прооперировали. Это, конечно, недешево. После собачку привозили уже пару раз на осмотр. Очень позитивная, уши стоячие — явно помесь с овчаркой. Пока наблюдаем, как идет восстановление. Чувствует она себя достаточно хорошо, но периодически должна наблюдаться у оперировавшего ее доктора».

А как же Белла попала к нетрезвому истязателю? Выяснилось, он зашел в незапертую соседскую дверь, схватил песика, затащил его в туалетную комнату и принялся зверски избивать. Только правоохранительные органы не увидели в этой истории никаких нарушений. Из ОМВД России по городу Новочебоксарску хозяйке Беллы ответили, что по результатам проверки решено перенаправить материалы в Новочебоксарский следственный отдел Следственного комитета. А из следственного отдела написали: «…Каких-либо объективных данных о совершенном или готовящемся преступлении подследственным органом Следственного комитета РФ не усматривается».

Выходит, воз и ныне там? Пять лет назад «Советская Чувашия» писала о жестоком убийстве в Чебоксарах безобидной собачки сотрудниками «Спецавтохозяйства». Донька жила в будочке, на огороженной территории, примыкающей к зданию, где ее хозяева вели свой бизнес. Была ухожена, обожала играть с окрестными детишками, чему только радовались их родители. Носила, как положено домашней собаке, ошейник с жетоном, но это не спасло ее от мучительной гибели. Хозяева долго добивались справедливости в судах… (Подробности в «СЧ» от 26.02.2016 «Убивают питомцев, ранят хозяев»).

ВЛАДИМИР ЗАВАДСКИЙ,

адвокат:

«В случае с Беллой усматриваются, как минимум, два состава преступления. Это — хищение чужого имущества (по юридическим нормам домашнее животное считается имуществом) с незаконным проникновением в жилище, и второе — жестокое обращение с животным, причинившее вред его здоровью. Мне непонятна позиция наших правоохранительных органов. Неужели они считают, что собачка — это мелочь какая-то, не заслуживающая их внимания? Вот если бы этот гражданин сумочку из незапертой комнаты вынес — тогда, конечно, дело бы возбудили. Действия правоохранительных органов я обжаловал в прокуратуру. Ждем ее ответа».

Белла сейчас находится в зоогостинице. Арина решила сменить место жительства, так как опасается безнаказанного соседа. К тому же теперь она ездит на заработки в другой регион, и с мечтой о домашних питомцах рассталась. Поэтому настрадавшейся собачке нужен новый дом и заботливые, ответственные хозяева.

ИРИНА ЛЕБЕДЕВА,

сотрудница зоогостиницы:

«Правильно говорят: Бог смотрит на людей глазами собак. Разговариваешь с Беллочкой, она слушает и взгляд не отводит, а в глазах такое… Я в эти минуты чувствую себя виноватой за то зло, что ей причинили другие. К мужчинам она пока настороженно относится. Вот девочки-волонтеры лет 12-13 на днях приходили, мы разрешили им поиграть с Беллой. Любой щенок ее возраста, не знавший человеческой жестокости, моментально включился бы в игру с детьми. А она — нет. Долго наблюдала за новыми друзьями, потом доверилась.

Живет она у нас почти два месяца. Немного выросла, но очень большой не будет, средних размеров, умница и красавица. Будущие хозяева могут с ней познакомиться, позвонив по телефону 8 (927) 847-66-77».

МАКСИМ ГРЕБЕНКИН,

депутат Чебоксарского городского собрания депутатов:

«В последнее время в сети Интернет появилось довольно много информации о бездомных животных, направленной на создание социальной напряженности, конфликтных ситуаций. Культивируя ненависть к бездомным животным, общество тем самым провоцирует некоторых неадекватных личностей к действию. Они считают, что теперь можно избивать и убивать таких кошек и собак забавы ради. Вызывают у них ненависть и вполне домашние питомцы, у которых есть хозяева. Живодеры, известные как догхантеры, не жалея сил и времени подбрасывают отравленную пищу для собак в общественных местах, особенно в парках, где люди прогуливаются со своими четвероногими друзьями. Случай с Беллой становится совсем уж апогеем жестокости, когда хозяйскую собаку начинают убивать прямо в жилой многоэтажке, никого и ничего не опасаясь. По данному факту и по всем подобным случаям будем готовить депутатские обращения в соответствующие органы».

Путин поручил создать систему реагирования на сигналы о жестоком обращении с животными

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 1 сентября проверить соблюдение исполнительными властями и организациями требований законодательства в области ответственного обращения с животными.

Российский лидер также подписал перечень поручений, согласно которому правительству поручено обеспечить внесение в законодательство РФ ряда изменений до 1 декабря.

Поправки должны определить особенности владения организациями и муниципальными образованиями безнадзорными животными, находящимися на их территории. В том числе и по вопросам передачи животных новым владельцам.

Также должна быть регламентирована деятельность по содержанию и разведению домашних и диких животных, в том числе, соответствующих клубов и ассоциаций.

Поправки должны предусматривать и «внедрение системы реагирования на обращение граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью или об угрозе его причинения».

Также законодательством должен определяться порядок передачи в приюты животных, если владелец больше не может животное содержать, или если у него изъяли питомца в случае ненадлежащего обращения.

Правительству РФ совместно с региональными властями поручено обеспечить формирование в обществе ответственного отношения к животным, в том числе создание механизмов стимулирования добровольной стерилизации, вакцинации, маркирования домашних питомцев.

Интерфакс

Фото предоставлено волонтерской группой «Dog 24»

После того, как Белла пошла на поправку, ее стерилизовали, сделали все прививки и завели индивидуальный собачий «паспорт». Так что новым хозяевам хлопот с собакой будет немного.