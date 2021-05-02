Браконьер сломал ногу полицейскому

Проводившие рейд сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте заподозрили замеченного на берегу Волги мужчину в браконьерстве. Увидев полицейских, к нему подъехал на машине другой мужчина. При задержании они оказали активное сопротивление.

Один из полицейских, стоя перед машиной, запрещал обоим покидать место возможного преступления. Однако водитель тронулся с места и сбил стража порядка с ног бампером автомобиля, а сам умчался. Другой участник происшествия рванул в бега по берегу реки. Сотрудник транспортной полиции, попавший под колеса, получил различные травмы, в том числе закрытый перелом костей правой стопы.

В тот же день были установлены личности браконьеров и их местонахождение. Ими оказались ранее судимый безработный 60-летний мужчина (он сбил на машине полицейского) и его 36-летний сын, жители Козловского района. В отношении папаши Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.

Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного отлова рыбы (отдел дознания Чувашского ЛО МВД России на транспорте). На момент задержания браконьер добыл рыбу в количестве 27 экземпляров с применением остроги, являющейся запретным орудием лова. Своими действиями злоумышленник причинил государству материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.