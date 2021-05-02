Проводившие рейд сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте заподозрили замеченного на берегу Волги мужчину в браконьерстве. Увидев полицейских, к нему подъехал на машине другой мужчина. При задержании они оказали активное сопротивление.
Один из полицейских, стоя перед машиной, запрещал обоим покидать место возможного преступления. Однако водитель тронулся с места и сбил стража порядка с ног бампером автомобиля, а сам умчался. Другой участник происшествия рванул в бега по берегу реки. Сотрудник транспортной полиции, попавший под колеса, получил различные травмы, в том числе закрытый перелом костей правой стопы.
В тот же день были установлены личности браконьеров и их местонахождение. Ими оказались ранее судимый безработный 60-летний мужчина (он сбил на машине полицейского) и его 36-летний сын, жители Козловского района. В отношении папаши Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту применения насилия к представителю власти.
Также возбуждено уголовное дело по факту незаконного отлова рыбы (отдел дознания Чувашского ЛО МВД России на транспорте). На момент задержания браконьер добыл рыбу в количестве 27 экземпляров с применением остроги, являющейся запретным орудием лова. Своими действиями злоумышленник причинил государству материальный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.
Браконьер сломал ногу полицейскому
Проводившие рейд сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте заподозрили замеченного на берегу Волги мужчину в браконьерстве. Увидев полицейских, к нему подъехал на машине другой мужчина. При задержании они оказали активное сопротивление.