Сельские стройки получат поддержку

Дефицита жилья на селе и в малых городах быть не должно

На встрече с представителями строительных и кредитных организаций Глава Чувашии Олег Николаев поручил выработать меры поддержки строительства жилья в малых городах и на селе, сообщает пресс-служба Администрации руководителя региона.

Минстрой республики должен внести предложения по запуску механизма возмещения части затрат застройщиков на строительство инженерной инфраструктуры при возведении жилых домов, в которых не менее половины квартир предназначены для льготных категорий граждан. Уже с текущего года в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии на участках комплексной застройки территорий застройщики имеют возможность возвести объекты инженерной инфраструктуры при поддержке бюджета. «Такая мера поддержки активно используется застройщиками в Чебоксарах и Новочебоксарске. При этом застройщики сельских территорий интереса к ней не проявили», — отметили в Минстрое республики.

Олег Николаев поручил проверить обоснованность стоимости жилья для социальных нужд на территории сельских районов и подготовить предложения по ее корректировке, в том числе с учетом затрат на выполнение социальной отделки в помещениях. Сегодня для расчета стоимости приобретения жилья для детей-сирот и многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей, применяется цена, не соответствующая фактическим затратам: в районах — 31486 рублей за 1 кв. метр площади, в городах Алатырь, Канаш, Шумерля — 32401 рубль.

Кроме того, Глава республики поставил задачу Минстрою и Минтруду совместно с органами местного самоуправления в течение двух недель проанализировать обеспеченность жильем всех многодетных семей с пятью и более детьми с определением особо нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Справка «СЧ» По данным Минтруда Чувашии, всего в центре предоставления мер социальной поддержки имеются сведения о 832 многодетных семьях, в том числе одной с 10 детьми, 8 — с 9-ю, 20 — с 8-ю, 63 — с 7-ю, 141 — с 6-ю, 599 — с 5-ю.

Олег Николаев подчеркнул, что предложенные меры будут способствовать устранению дефицита на селе и в малых городах жилья, приобретаемого по государственным программам улучшения жилищных условий льготных категорий граждан и в рамках стартовавшей в 2020 году «сельской ипотеки». «Сегодня мы имеем достаточно большое количество программ государственной поддержки различных категорий населения, которых мы обязаны обеспечивать жильем. Очевидно, что многие проживают в том числе в малых городах и на территории сельских муниципальных образований. При этом мы фиксируем, что зачастую жилье приобретается на вторичном рынке, что по эксплуатационным характеристикам оставляет желать лучшего», — констатировал Глава Чувашии.

Он подчеркнул, что перед республикой стоит задача в полной мере реализовать потенциал жилищного строительства при имеющемся со стороны жителей Чувашии спросе на недвижимость и достичь целевого показателя по вводу в 719 тыс. кв. м в 2021 году. «К 2026 году в России необходимо строить 120 млн кв. м жилья в год. В среднем это 0,82 кв. м на человека. В Чувашии данный показатель составляет около 0,49 кв. м на человека в год, что заметно выше общероссийского. При этом подавляющий объем строительства ведется в городах Чебоксары и Новочебоксарск, а малые города и сельские территории значительно отстают, но обладают достаточной площадью для жилищной застройки», — заметил Олег Николаев.

По его словам, в малых городах достаточно много домов, имеющих статус аварийного жилья, в том числе остаются здания, которые расселены, но не снесены. «Данные территории также должны рассматриваться в качестве потенциальных площадок для строительства с использованием различных форм государственной поддержки», — считает Глава.

Цифры Всего на территории муниципальных районов имеется 54 свободных земельных участка общей площадью 25,7 га для жилищного строительства в объеме 198 тыс. кв. метров.

Как сообщил министр строительства Павел Данилов, реализуемые в республике государственные программы могут обеспечить застройщикам гарантированный спрос на квадратные метры. В частности, для 697 детей-сирот необходимо построить 23 тыс. кв. м, для 269 многодетных семей с пятью и более детьми — 22,8 тыс. кв. метров.

Фото my-kanash.ru

Застройщики на селе и в малых городах должны активнее использовать возможности, которые открывают перед ними государственные программы поддержки.