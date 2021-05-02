COVID-19: цифры и факты

По данным на 17 мая, в Чувашии зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 25080 жителей республики. Выздоровели 22892 человека, умерли 1400.
Опубликовано: 17 мая 2021 г.
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