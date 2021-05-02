Потребительский кооператив выплатил деньги пайщику только по решению суда

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Обидели престарелого пайщика
В прокуратуру Ленинского района Чебоксар обратился 80-летний ветеран труда и попросил помочь взыскать с некоммерческого потребительского общества «Юлташ» принадлежащие ему деньги. В прошлом году пенсионер внес в кооператив около 1,2 млн рублей. По условиям договора, в случае его расторжения по инициативе пайщика досрочно возврат внесенного паевого взноса и кооперативных выплат (процентов) должен быть произведен кооперативом в срок не позднее 10 календарных дней после регистрации соответствующего заявления. Однако «Юлташ» эти обязательства не исполнил, деньги ветерану не возвратил. По иску прокуратуры суд взыскал с НПК в пользу пенсионера суммы паевых взносов и кооперативных выплат на общую сумму более 1,3 млн рублей.

Опубликовано: 13 мая 2021 г.


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