Потребительский кооператив выплатил деньги пайщику только по решению суда

Обидели престарелого пайщика

В прокуратуру Ленинского района Чебоксар обратился 80-летний ветеран труда и попросил помочь взыскать с некоммерческого потребительского общества «Юлташ» принадлежащие ему деньги. В прошлом году пенсионер внес в кооператив около 1,2 млн рублей. По условиям договора, в случае его расторжения по инициативе пайщика досрочно возврат внесенного паевого взноса и кооперативных выплат (процентов) должен быть произведен кооперативом в срок не позднее 10 календарных дней после регистрации соответствующего заявления. Однако «Юлташ» эти обязательства не исполнил, деньги ветерану не возвратил. По иску прокуратуры суд взыскал с НПК в пользу пенсионера суммы паевых взносов и кооперативных выплат на общую сумму более 1,3 млн рублей.