Водитель такси присвоил сумку, забытую пассажирами в багажнике

Жительница Чебоксар вместе с мужем и друзьями отмечала день рождения в сауне по улице Парижской Коммуны. После полуночи компания вызвала такси через приложение в телефоне и выгрузилась возле дома именинницы. Пакеты и сумки из багажника машины забирал супруг женщины и пару из них случайно оставил, видимо, не заметив в темноте.

Пропажу своей сумки со смартфоном стоимостью порядка 25 тысяч рублей и подаренной друзьями пятитысячной купюрой виновница торжества обнаружила лишь утром. Супруги сразу же связались с таксистом, но тот сказал, что никаких сумок в машине не находил.

Чебоксарцам пришлось обратиться в полицию, так как они были уверены, что оставили вещи именно в такси. Похищенный смартфон с «обнуленными» настройками действительно был изъят у таксиста. Подозреваемому ничего не оставалось делать, как признаться в краже и вернуть похищенное.

По информации начальника следственного отдела ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Ольги Афанасьевой, 24-летний местный житель соблазнился, как он пояснил, легкими деньгами. Но заплатить за них молодому человеку пришлось по полной программе, став сначала фигурантом уголовного дела, а затем и подсудимым в Калининском районном суде города.

С учетом смягчающих вину обстоятельств ранее не судимого таксиста приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.