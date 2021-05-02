ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

Глава Чувашии

«Татарстан, скорбим вместе с вами! Наши дети — это самое ценное и дорогое, что мы должны защитить всеми силами. Невозможно представить, через что придется пройти родителям в такой ситуации. И невозможно оставаться равнодушным и безучастным к такому событию. Тяжелейшая утрата. По просьбе неравнодушных жителей Чувашии в центре столицы появился мемориал, где можно возложить цветы и зажечь свечи в память

о жертвах трагедии в Казани. Светлая память невинным детям и сотрудникам школы, которые пытались защитить учеников. Соболезную родным и близким».