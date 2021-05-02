За затопленный погреб с овощами ответил владелец трубопровода

После вмешательства прокуратуры Яльчикского района предприятие водоснабжения возместило собственнику жилого дома ущерб, причиненный несвоевременным ремонтом водопроводных коммуникаций.

В феврале этого года произошел несанкционированный выброс воды из системы централизованного холодного водоснабжения, о чем сельчанин сразу же сообщил в обслуживающую организацию — ООО «Спутник-1» Яльчикского района. Однако там четыре дня не занимались ремонтными работами на аварийном участке, в том числе не приняли мер, дабы предотвратить негативные последствия, к примеру, приостановить подачу воды. А в итоге это привело к затоплению погребов домовладения местного жителя с запасами овощей.

Прокуратура возбудила в отношении директора ООО административное дело по факту нарушения организацией порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения. Материалы проверки направлены для рассмотрения в уполномоченный орган. А предприятие в добровольном порядке возместило причиненный сельчанину имущественный ущерб.