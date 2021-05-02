В Ленинградской области похищены картины чувашского живописца

В Санкт-Петербурге задержан местный житель, подозреваемый в краже 400 картин известного чувашского живописца, народного художника РСФСР Николая Овчинникова.

Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний мужчина. По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О пропаже картин заявила 42-летняя женщина. Рассказала, что полотна ей были переданы на хранение от брата живописца и находились в доме, расположенном в СНТ «Протон» в поселке Шушары. Исчезли они 7 мая. Общая стоимость украденного, по предварительной оценке, составила 4 миллиона рублей.

Напомним, Николай Овчинников — член Союза художников СССР, родился в Чувашии (1918-2004). Окончил институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Кандидат искусствоведения, доцент кафедры изоискусств, секретарь правления Союза художников РСФСР, председатель правления Союза художников Чувашии.

Сегодня полотна живописца представлены в 34 музеях страны и мира. Как уже сообщала «СЧ», одна из его картин под названием «В цеху» в 2016 году была подарена Президентом Владимиром Путиным на день рождения премьеру Дмитрию Медведеву. На ней изображен цех Чебоксарского завода промышленных тракторов.