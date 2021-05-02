Аксакал чувашской энергетики

«В чем секрет долголетия?» — нередко спрашивают у Николая Волкова коллеги. Часто он слышит и другой вопрос: откуда взять силы, чтобы трудиться долго и плодотворно? Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений Чебоксарской ТЭЦ-2 отвечает просто: в душе всегда надо быть молодым.

У уроженца Козловского района Николая Волкова богатый послужной список — трудился он и преподавателем физкультуры в школе, и методистом областной детской экскурсионно-туристической станции, электромонтажником-наладчиком в Пензе, инженером по наладке и испытаниям в Иваново… Довелось ему и за рубежом поработать, одна только служебная командировка в Сирию для него растянулась на год.

Но главным делом жизни для Николая Волкова стала работа электрослесарем на Чебоксарской ТЭЦ-2. Здесь он трудится более сорока лет. В коллективе Волков — признанный лидер и наставник. Его обязанности — содержать в исправном состоянии и вовремя ремонтировать средства измерения на ТЭЦ. От этого во многом зависит стабильная работа всего предприятия.

В свои восемьдесят, отмечают коллеги, Волков готов дать фору молодежи и поделиться с ней богатым опытом. Для него это дело привычное — за сорок лет он стал наставником многих энергетиков. И своим рецептом молодости и долголетия он тоже готов поделиться. «Нужно поменьше увлекаться лекарствами, побольше бывать на природе и смотреть оптимистично на жизнь, — говорит Николай Александрович. — А еще — постоянно двигаться и не сидеть без дела. Вот вам и секреты долголетия!»

Без работы Волков себе жизни не представляет. «Пока позволяет здоровье, надо трудиться», — считает он. Супруга Николая Александровича к такому жизненному кредо относится с пониманием. У Маргариты Петровны Волковой лишь две записи в трудовой книжке: воспитатель детского сада и электрослесарь на Новочебоксарской ТЭЦ-3, где она проработала вплоть до пенсии.

И даже свой 80-й день рождения Николай Александрович встретил на рабочем месте. С круглой датой его поздравили директор филиала Марий Эл и Чувашии Сергей Ушаков, заместитель главного инженера по эксплуатации Чебоксарской ТЭЦ-2 Сергей Столяров и руководитель ЦРС Алексей Сазанов. Юбиляру вручили Почетную грамоту компании — за преданность выбранной профессии.

Дмитрий Ковалев

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Надежная работа оборудования Чебоксарской ТЭЦ–2 — дело рук Николая Волкова.