В Чебоксарах и Новочебоксарске завершается отопительный сезон

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как сообщила пресс-служба филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс», в Новочебоксарске отключение тепла началось с 4 мая, а вот Чебоксары перейдут на летний режим завтра – 6 мая.
Напомним, отопительный сезон завершается тогда, когда столбики термометров на протяжении пяти суток показывают больше 8°C. Несмотря на то, что в середине апреля было достаточно тепло, отключать отопление не спешили, и предусмотрительно, так как скоро снова похолодало. Наконец, тепло вернулось в республику, лишь сегодня 5 мая ненадолго похолодает, а вот с завтрашнего дня, по прогнозам синоптиков, установится почти летняя погода.
Постановление об отключении тепла 6 мая в столице Чувашии подписал на днях исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров. Кроме того, им поручено начать подготовку сетей и оборудования к следующему сезону. А значит, скоро начнут отключать горячую воду. С графиком отключения можно ознакомиться на сайте администрации.

Опубликовано: 5 мая 2021 г.


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