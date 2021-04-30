Учащиеся «IT-куб. Канаш» представили проекты ко Дню Победы

Сурский рубеж в виртуальной реальности
Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций уже не в первый раз посещает «IT-куб. Канаш». И в прошлый ее визит ребята пообещали подготовить проект виртуальной реальности Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Этот проект коллектив «IT-куб. Канаш» реализовал в очень короткие сроки — всего лишь в течение месяца. Руководитель Минцифры Чувашии осталась довольна такой оперативностью и отметила, что работа центра может стать примером для других «IT-кубов» республики.
Но одними только виртуальными оборонительными рубежами дело не ограничилось. На презентации работ учащихся канашского IT-куба, прошедшей накануне празднования Дня Победы, ребята представили еще несколько патриотических проектов: цифровой сторителлинг «О доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», акцию «Бессмертный полк» в среде Scratch, и смотр-парад военной робототехники.
КРИСТИНА МАЙНИНА,
министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии:
«Я в восторге! Ребята прекрасно справились с задачей. Благодарю «IT-куб.Канаш». Готова поддержать идеи ребят и их преподавателей. Главное, чтобы дети и дальше оставались в нашей республике. Они однозначно найдут применение своим способностям. Люди с навыками программирования востребованы везде, и эта специальность высокооплачиваема».