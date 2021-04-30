Учащиеся «IT-куб. Канаш» представили проекты ко Дню Победы

Сурский рубеж в виртуальной реальности

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций уже не в первый раз посещает «IT-куб. Канаш». И в прошлый ее визит ребята пообещали подготовить проект виртуальной реальности Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Этот проект коллектив «IT-куб. Канаш» реализовал в очень короткие сроки — всего лишь в течение месяца. Руководитель Минцифры Чувашии осталась довольна такой оперативностью и отметила, что работа центра может стать примером для других «IT-кубов» республики.

Но одними только виртуальными оборонительными рубежами дело не ограничилось. На презентации работ учащихся канашского IT-куба, прошедшей накануне празднования Дня Победы, ребята представили еще несколько патриотических проектов: цифровой сторителлинг «О доблести строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей», акцию «Бессмертный полк» в среде Scratch, и смотр-парад военной робототехники.