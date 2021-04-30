Нацпроекты — под контролем вице-премьеров

В Чувашии усилен контроль за исполнением национальных проектов. Их будут курировать высокопоставленные чиновники. Такое решение было принято на заседании Совета при Главе республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

Продолжается реализация региональных проектов в рамках 11 нацпроектов. Общая сумма средств, предусмотренных на их исполнение в текущем году, по данным Минфина Чувашии, составляет свыше 8 млрд рублей, запланировано заключение 182 государственных контрактов и 201 муниципального. Пока же, на 1 апреля, из этих средств законтрактовано около 2 млрд рублей под 36 государственных контрактов и 67 муниципальных.

Для ускорения и повышения эффективности работы по выполнению нацпроектов Совет поручил вице-премьеру — министру образования и молодежной политики Алле Салаевой курировать направления «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Наука» и «Культура». Вице-премьеру — министру экономического развития и имущественных отношений Дмитрию Краснову — проекты «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Производительность труда», «Международная кооперация и экспорт», «Цифровая экономика Российской Федерации». Заместитель председателя Кабмина — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов отвечает за направления «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда». И, наконец, вице-премьеру — министру сельского хозяйства Сергею Артамонову достался нацпроект «Экология».

Этими нацпроектами охвачены 44 объекта капитального строительства, из которых 19 должны быть сданы в текущем году. Глава Чувашии Олег Николаев поручил ответственным лицам в течение ближайших трех недель посетить каждый объект капстроительства, чтобы затем обсудить планы по вводу их в эксплуатацию.