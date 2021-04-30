Ансамбль «Уяв» получит денежный грант

Завершились отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции», проходившие заочно. Решением жюри были определены 20 победителей. По результатам всех этапов одним из лауреатов конкурса признали народный фольклорный ансамбль «Уяв» из Чувашии, который стал обладателем гранта национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей на развитие своей деятельности. Всего в текущем году заявки на получение грантов подали 263 коллектива из 84 регионов России. Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре 2021 года в Москве, сообщают в Минкультуры Чувашии.