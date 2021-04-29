Пилоты санитарной авиации работают без выходных

К сожалению, болезни в праздники не отдыхают. А потому наши медики сегодня, как и в любой другой день, готовы спасать тех, кому стало плохо. К 17 часам в Региональный сосудистый центр специалисты «скорой помощи» доставили из Алатыря уже двух пациентов с инсультом, дважды пилоты вертолета санавиации с бригадой медиков вылетали в Алатырскую ЦРБ, чтобы эвакуировать оттуда пациентов.

Везти из дальнего района больного человека с кровоизлиянием в мозг или тромбом в сосуде на автомобиле довольно долго и утомительно. Даже на машине с сиреной и мигалками, когда все автомобилисты уступают дорогу, путь обычно занимает не менее двух часов. На вертолете – около получаса. При инсульте самая большая ценность – это время, тут дорога каждая минута, тем более, что кабина вертолета оборудована как мини-реанимационная, где можно оказать экстренную помощь больному. Поэтому переценить значимость санавиации для здравоохранения крайне трудно.