Добровольцы из четырех регионов отрабатывали навыки спасения людей

«Лисы» учатся в лесах

Кроссовки сменили на берцы, а городские улочки на лесные тропинки, вооружившись навигаторами, рациями и компасами. В минувшие выходные активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» совместно с МЧС России по Чувашии приняли участие в межрегиональных командно-штабных учениях, которые проходили в марийских лесах.

По сценарию учений, в районе деревни Иван Беляк потерялись нгесколько человек, а добровольцам предстояло их найти. В подготовке приняли участие более ста человек, среди которых были не только опытные поисковики из Чувашии, но и представители отрядов «Лиза Алерт» из республик Марий Эл, Татарстан и Ульяновской области. В прошлом году из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в стране от таких командно-штабных учений пришлось отказаться. Поэтому нынче «лисы» (так негласно называют добровольческие отряды «Лиза Алерт» — Авт.) наверстывали упущенное с лихвой. Пандемия пандемией, а люди продолжают теряться. Не только начинающим, но и опытным поисковикам нужен обмен опытом, чтобы поисковые операции были эффективнее.

— В прошлом году на пике сезона мы установили своеобразный рекорд, – рассказывает региональный руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Роман Коломийцев. – За сутки поступило восемь заявок, одновременно шли два активных поиска в разных районах республики и еще две группы выполняли задачи по другим заявкам. В отряде новичкам всегда рады, количество заявок с каждым годом только растет, а людей, как известно, всегда не хватает. Только за прошлый год в Чувашии поступило 512 заявок, а это значит, что с годами все больше людей узнают о деятельности организации и начинают ей доверять.

Учения отряда «Лиза Алерт» проходили в течение двух выходных дней. В первый день добровольцы слушали лекции и знакомились с теоретическими основами, а во второй выехали в лес, на выполнение поисково-спасательных работ.

В роли заблудившихся людей выступили поисковики «Лиза Алерт» и наблюдатели из штаба. Добровольцы учились работать с самыми разными «вводными» — например, когда заблудившийся человек потерял сознание и есть прямая угроза его жизни, и как действовать в случаях, когда кто-то сознательно ушел в лес после конфликта.

За время учений добровольцы научились определять расстояния между собой и без вести пропавшим при работе на отклик, освоили поиск по линейным ориентирам и полный арсенал специального оборудования.