Протокол собрания жильцов оказался ничтожным

Один из жильцов многоквартирного дома 44 по проспекту Ленина в Чебоксарах очень удивился подскочившей плате за содержание жилья и пошел в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что управляющая компания, обслуживающая этот дом, с 2018 года производила расчет квартплаты по ничтожному (недействительному) протоколу общего собрания собственников многоэтажки. После прокурорского представления в ООО «УК «Теплый Дом» 64 собственникам квартир произведен перерасчет за содержание жилья на общую сумму свыше 227 тысяч рублей.

Отнюдь немирно закончилась история с нецелевым расходованием средств граждан чебоксарским ООО «Реал-Люкс». Как установила прокуратура, имея задолженность за тепловую энергию и горячее водоснабжение перед ресурсоснабжающей организацией, фирма перечислила более 1 млн рублей, уплаченных собственниками жилых и нежилых помещений за жилищно-коммунальные ресурсы, в аффилированные организации.

По этому факту в отношении директора возбуждено уголовное дело, ему вменяется причинение имущественного ущерба в особо крупном размере.