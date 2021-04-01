Пасхальный праздник можно будет посмотреть в прямом эфире

По всей стране будут организованы прямые трансляции праздничных богослужений. Как и в прежние годы, Национальное телевидение Чувашии проведет прямую трансляцию Пасхального богослужения, которое состоится во Введенском кафедральном соборе Чебоксар.

Начнется трансляция 1 мая в 23 часа.