Пасхальный праздник можно будет посмотреть в прямом эфире

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По всей стране будут организованы прямые трансляции праздничных богослужений. Как и в прежние годы, Национальное телевидение Чувашии проведет прямую трансляцию Пасхального богослужения, которое состоится во Введенском кафедральном соборе Чебоксар.
Начнется трансляция 1 мая в 23 часа.

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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