АККОНД: контроль качества неуклонен на всех этапах производства

Серьезный профессиональный подход к вопросам качества по мировым стандартам играет ключевую роль для кондитерской фабрики «АККОНД», ведь у предприятия задан вектор на дальнейшее развитие российского рынка и усиление представленности на новых международных торговых площадках.

Вот уже более 20 лет «АККОНД» производит кондитерскую продукцию, высокое качество которой подтверждается международными стандартами.

В апреле 2021 г. в рамках программы стратегического развития кондитерская фабрика «АККОНД» успешно прошла плановый инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции требованиям международного стандарта ISO 22000:2018, согласно которому сегодня производится вся кондитерская продукция. Аудит проводился французской компанией AFNOR Certification, представленной ООО «АФНОР Рус» и входящей в пятерку европейских лидеров по стандартизации и сертификации.

Ведущий аудитор ООО «АФНОР Рус» прокомментировал: «На АО «АККОНД» стабильно поддерживаются высокие стандарты санитарии, личной гигиены, других программ предварительных условий, без которых невозможен выпуск качественного и безопасного продукта. Также хочется отметить постоянное улучшение и совершенствование системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, постоянное техническое перевооружение предприятия. Ну а общая атмосфера на предприятии настолько располагает, что при посещении ХКЦ (площадка в г. Канаше) захотелось просто здесь остаться и печь хлеб!»

В целях дальнейшего обеспечения стабильности и неизменности качества кондитерской продукции в ближайших планах фабрики продолжить инвестирование в технологическое перевооружение и модернизацию оборудования, высококачественное натуральное сырье, бизнес-программы для повышения квалификации специалистов.

Светлана Петрова