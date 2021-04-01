ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

и.о. председателя ЦИК Чувашии

«Любой избиратель — гражданин РФ, достигший 18 лет и имеющий учетную запись на портале Госуслуг, имеет право до 7 мая подать заявку на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования. После этого он получит уведомление, что заявка принята, и с 8 часов утра 12 мая до 20 часов 14 мая сможет проголосовать как за партийный список, так и за кандидата по одномандатному избирательному округу. Названия партий и имена кандидатов там будут условные. ЦИК России планирует, что в тестировании электронного голосования примут участие более полутора процентов избирателей страны. В Чувашии на минувшую пятницу зарегистрировались около 4 тысяч избирателей. Думаю, что до 7 мая их количество заметно вырастет».

(Как сообщает «Чувашинформ», Глава Чувашии через портал «Госуслуги» уже подал заявление на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования и призвал жителей республики следовать его примеру).