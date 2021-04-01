В Чувашии выбрали лучших учителей и воспитателей

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вчера в Чебоксарах чествовали победителей республиканских конкурсов педагогического мастерства. «Учителем года Чувашии — 2021» признана учитель начальных классов и английского языка школы № 12 Новочебоксарска Василиса Егорова. В этой же школе, кстати, работает и «лучший социальный педагог года» Светлана Шемякина. «Воспитателем года» жюри назвало учителя-логопеда шумерлинского детсада «Рябинушка» Екатерину Чимрову, «самым классным классным» — Ксению Коллэ из чебоксарской гимназии № 1,
а «педагогом-психологом года» — Ксению Яранову из чебоксарской школы № 65.
В конкурсе «Педагогический дебют» победителями стали воспитатель детсада № 10 города Алатыря Елена Шаренкова и учитель начальных классов цивильской средней школы № 1 Валерия Туманова. Победителей конкурсов поздравил Глава Чувашии Олег Николаев, отметивший важность профессии педагога: «Помимо знаний, которые вы даете детям, вы формируете будущее нашей страны».

Опубликовано: 28 апреля 2021 г.


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