В Чувашии выбрали лучших учителей и воспитателей

Вчера в Чебоксарах чествовали победителей республиканских конкурсов педагогического мастерства. «Учителем года Чувашии — 2021» признана учитель начальных классов и английского языка школы № 12 Новочебоксарска Василиса Егорова. В этой же школе, кстати, работает и «лучший социальный педагог года» Светлана Шемякина. «Воспитателем года» жюри назвало учителя-логопеда шумерлинского детсада «Рябинушка» Екатерину Чимрову, «самым классным классным» — Ксению Коллэ из чебоксарской гимназии № 1,

а «педагогом-психологом года» — Ксению Яранову из чебоксарской школы № 65.

В конкурсе «Педагогический дебют» победителями стали воспитатель детсада № 10 города Алатыря Елена Шаренкова и учитель начальных классов цивильской средней школы № 1 Валерия Туманова. Победителей конкурсов поздравил Глава Чувашии Олег Николаев, отметивший важность профессии педагога: «Помимо знаний, которые вы даете детям, вы формируете будущее нашей страны».