28 апреля в России впервые официально отметили День работника скорой помощи

Это один из самых «молодых» праздников в России, который учрежден в прошлом, пандемийном, году. Сейчас в системе скорой медицинской помощи республики работают более 2200 человек. Работников «неотложки» с профессиональным праздником поздравил Глава Чувашии Олег Николаев, выразив искреннюю признательность за благородный труд. Он высоко оценил заслуги врачей, фельдшеров, медсестер, санитарок и водителей экипажей. «Ваша работа позволяет системе скорой медицинской помощи быть одной из первых в стране. Как результат, к нам в Чувашию приезжают учиться», — подчеркнул руководитель республики.
Опубликовано: 28 апреля 2021 г.
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