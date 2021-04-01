Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Роскомнадзор фиксирует постоянную цензуру со стороны администрации YouTube в отношении контента, размещенного в аккаунтах российских СМИ, под предлогом его несоответствия возрастной категории.

Блокировке со стороны YouTube подвергаются видео, «которые доносят до зрителей видеохостинга отличающуюся от принятой на Западе позицию».

«Ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслане блокируются под надуманными предлогами. Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — сообщили в ведомстве.

Кроме официального аккаунта НТВ ограничения затронули аккаунты России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik и многие другие. Всего, по данным РКН, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды — к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ.

С начала 2020 года РКН направил администрации видеохостинга 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь — повторные требования), и большинство из них остались без ответа.

Кроме того, Роскомнадзор заявляет, что YouTube не удалил почти 6 тысяч материалов с социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года.

Там напомнили, что ранее за неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды — на 700 тыс. руб., на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.