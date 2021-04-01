Заслуженные люди республики

Указом Главы Чувашии от 20 апреля 2021 года Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Канцелярова Зоя Арсентьевна — ветеран труда Чувашской Республики, Красночетайский район, Полякова Любовь Александровна — глава Александровского сельского поселения Комсомольского района.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Никифоровой Валентине Андреевне — артисту оркестра Чувашского государственного театра оперы и балета;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Егоровой Татьяне Александровне — заведующей терапевтическим отделением — врачу-терапевту Центральной городской больницы, Шиховцовой Светлане Владимировне — врачу ультразвуковой диагностики отделения ультразвуковой диагностики Республиканской клинической больницы;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Никитиной Ларисе Алексеевне — корреспонденту газеты «Хресчен сасси» Издательского дома «Хыпар», Павловой Светлане Николаевне — заведующей сектором социального развития и культуры администрации Урмарского района, Тарасовой Веронике Юрьевне — преподавателю Чебоксарской детской музыкальной школы № 3;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Сенотовой Валентине Валентиновне — начальнику отдела правового регулирования и учета персонала Чебоксарского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Акимову Владимиру Ивановичу — начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района города Чебоксары;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Софроновой Людмиле Васильевне — начальнику отдела экономики администрации Чебоксарского района.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Антонова Татьяна Геннадьевна — главный специалист-эксперт администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района, Арсентьева Надежда Ильинична — заведующая сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии отдела сельского хозяйства и экологии, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Красноармейского района, Зуева Ирина Викторовна — заведующая сектором бухгалтерского учета, отчетности и финансового контроля — главный бухгалтер финансового отдела администрации Шумерлинского района, Ижедеров Виктор Васильевич — главный специалист-эксперт отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Батыревского района, Малькова Рена Геннадиевна — ведущий специалист-эксперт администрации Москакасинского сельского поселения Моргаушского района, Яковлева Галина Юрьевна — главный специалист-эксперт администрации Советского сельского поселения Ядринского района.