Висящего на поручне балкона седьмого этажа мужчину пришлось уговаривать спуститься

В четверг, около девяти утра, на пульт оперативного дежурного республиканской поисково-спасательной службы поступил звонок: на балконе седьмого этажа по улице Пролетарской в Чебоксарах повис мужчина и может сорваться. На место срочно выехали спасатели. По пожарной лестнице спасатель Александр Данилов поднялся к мужчине. Однако, когда помощь подоспела, тот не спешил спускаться вниз, так что спасателям пришлось его уговаривать. К счастью, все закончилось благополучно: мужчину, кстати, одетого в верхнюю одежду, доставили по лестнице на землю и передали поджидавшим внизу сотрудникам скорой медицинской помощи.