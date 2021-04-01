Руководители трех управляющих компаний признаны виновными в растрате

Бывший директор новочебоксарской управляющей компании ООО «УК «ЖЭК 21» признан виновным в причинении особо крупного имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации.

Суд установил, что он, будучи директором УК, с января 2015-го по февраль 2017 года получал от жильцов обслуживаемых многоквартирных домов деньги для оплаты коммунальных ресурсов. Однако в нарушение требований закона в полном объеме не перечислял их ресурсоснабжающей организации, а использовал на другие цели. В итоге образовалась задолженность около 3,5 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинения и обстоятельств дела суд приговорил экс-директора к двум годам условного лишения свободы и на такой же срок лишил права занимать должности, связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в любых организациях, предприятиях и учреждениях. В пользу потерпевшей организации взыскан причиненный ущерб.

А в Мариинском Посаде под уголовную статью попала председатель правления товарищества собственников жилья, осужденная за растрату. По материалам дела, расследованного СУ СКР по Чувашии, в прошлом году председатель за нарушения в сфере трудового законодательства была привлечена к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 17 тысяч рублей. Но оплатила их, а также банковскую комиссию за счет денег ТСЖ, причинив товариществу ущерб. Кстати, в ходе следствия он возмещен. Наказание руководителю товарищества — год условного лишения свободы.

В аналогичном преступлении обвиняется руководитель предприятия ЖКХ «Конар» в Цивильском районе. По версии следствия, она получила в кассе более 9 тысяч рублей будто бы на хозяйственные нужды. А фактически, как установлено СУ СКР по Чувашии, использовала деньги для погашения ранее наложенных на нее штрафов (тоже возместила ущерб). Уголовное дело направлено в суд.

Кстати, в прошлом году по материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел, связанных с финансовыми злоупотреблениями при оказании коммунальных услуг. Сотрудниками полиции в сфере ЖКХ выявлено 23 преступления.