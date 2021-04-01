В Чебоксарском районе строят временный пункт передержки для бродячих собак

Пока только одно помещение Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных (СББЖ) готово принять с 1 мая бездомных животных. Теплые «апартаменты» тут ждут лишь 15 хвостатых постояльцев. Но если найдется финансирование, до конца года СББЖ сможет организовать пункт передержки для 150 собак.

Об этом рассказал главе республики Олегу Николаеву во время его рабочей поездки в Чебоксарский район руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Константин Викторов. Олег Алексеевич лично осмотрел построенный вольер с площадкой для выгула, а также заглянул в карантинное помещение. Собак здесь собираются содержать не постоянно, их будут лечить, стерилизовать, вакцинировать, а потом выпускать на волю туда, где они были отловлены.

Константин Викторов сообщил, что станция начала строить приют на собственные средства, но чтобы завершить начатое — установить другие вольеры и вспомогательное оборудование, необходимо около 8 млн рублей.

Глава Чувашии пообещал оказать всевозможную поддержку. Тем более что проблема с бездомными животными в республике стоит очень остро: не раз в этом году поступали жалобы на стаи бродячих собак, были случаи, когда дворняжки кружили вокруг детей на детских площадках.

Указанный приют на базе станции станет временным, пока не построят постоянно действующие пункты передержки: на 733 места в Чебоксарах в районе Лапсарского проезда и на 150 мест в Шумерле на улице Коммунальной. Напомним, в столице Чувашии на сегодня существует всего один приют для бездомных животных, в котором содержится около 450 бродяжек, хотя рассчитан он всего на 250 мест.

Однако жителей Чебоксарского района беспокоит, как бы бездомные собаки, которых будут свозить на станцию с разных районов и после стерилизации отпускать, не осели бы тут насовсем. С таким вопросом от имени граждан выступили депутаты района на состоявшемся потом совещании в центре спорта и здоровья «Улап». По идее должно быть так: где собаку отловили, туда ее и вернули, но вот как оно получится на деле? Олег Николаев поручил прописать эти моменты в условиях договора, который будет заключаться между станцией и муниципалитетом.

Во время совещания обсудили и другие проблемы Чебоксарского района. Поднимались вопросы, касающиеся инициативного бюджетирования, выделения земельных участков многодетным семьям. В списке «болевых точек» района также — ремонт дорог, износ коммунальных сетей, необходимость строительства школы и детской поликлиники и так далее.

Успел глава региона посетить и ряд местных предприятий. Одно из них занимается производством и реализацией текстиля и трикотажа под торговой маркой «Хлопковый мир». К слову, когда началась пандемия, фабрика одной из первых начала шить средства индивидуальной защиты (маски, халаты, комбинезоны). Также Олег Николаев побывал на животноводческом предприятии ОАО «Чурачикское», занимающем третье место среди сельскохозяйственных организаций района и пятое — по республике. Подробнее о поездке руководителя региона в Чебоксарский район читайте в ближайших номерах «Советской Чувашии».