Мошенник обманул женщину, решившую купить водительские «права»

Очередной жертвой интернет-мошенничества стала 33-летняя многодетная мать. Жительница Чебоксар в социальных сетях вышла на человека, обещавшего помочь ей в получении водительского удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии, потерпевшая по просьбе мошенника успела скинуть ему фотографии справки об окончании автошколы, экзаменационного листа и медицинского заключения. В ответ мужчина перекинул чебоксарке фотографию сотрудника полиции в форме, у которого, якобы, она должна была забрать свои водительские права. Но перед этим надо было перевести деньги на банковский номер, указанный «благодетелем». Уже находясь возле здания Госавтоинспекции, доверчивая автолюбительница скинула мошенникам 29 тысяч рублей, и только прождав некоторое время возле входа поняла — обманули. Аферист к этому времени успел удалить не только переписку с незадачливым кандидатом в водители, но и свою страницу в социальной сети.

Сейчас полицейские Чебоксар устанавливают все обстоятельства мошенничества в отношении многодетной матери.