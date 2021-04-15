Раскрыты новые детали эльбарусовской трагедии

Казалось бы, о трагедии в эльбарусовской школе сказано уже немало, и все же шокирующие подробности истории 60-летней давности всегда поражают с новой силой, стоит лишь всколыхнуть эту тему в региональных СМИ. Но на этот раз, пожалуй, впервые о ней заговорили на федеральном телевидении. Ведущий «Прямого эфира» канала «Россия» Андрей Малахов и редакторский коллектив программы не только поведали о трагедии на всю страну, но и раскрыли новые обстоятельства того страшного происшествия…

Невыплаканное горе

Когда 25 марта 2018 года в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» случился пожар, унесший жизни 60 человек, 37 из которых дети, вся страна скорбела вместе с родственниками погибших. Впервые в истории России, по утверждениям журналиста Леонида Парфенова, на следующий день после пожара стихийно, самочинно возник общенациональный траур. Люди сопереживали, делились информацией о трагедии в соцсетях и мессенджерах. 28 марта день траура был объявлен по всей России. В храмах прошли заупокойные богослужения по погибшим во время пожара. Были отменены все развлекательные мероприятия. Родителям, чьи дети погибли, траур не принес облегчения — ничто не могло их утешить, и все-таки они были в тот момент не одни, была поддержка, с ними переживала вся страна…

Тогда же, спустя три дня после кемеровского пожара, российские интернет-издания напомнили и об эльбарусовской трагедии, унесшей жизни 110 человек, 106 из которых — дети. В трех семьях сгорело по четыре ребенка, в двух по три ребенка, в 17 — по два, в остальных семьях по одному. Более сотни семей пострадали в этой трагедии, 80 из них потеряли своих близких — приводилась жуткая статистика. Но поскольку события, произошедшие в Чувашии 5 ноября 1961 года, сразу же были засекречены на долгие годы, материнское горе не получило тогда никакого сочувствия и сострадания. В память о погибших так и не был объявлен общенациональный траур.

Дети, вырвавшиеся из огненного плена, сейчас уже люди преклонного возраста, у каждого из них судьба сложилась по-разному. Пострадавшие в огне долго лечились, пережили несколько операций. Для некоторых беды на этом не закончились — пошли онкологические заболевания. Но те, кто сейчас жив, все еще помнят тот день. Мучительные воспоминания навсегда остались с ними.

Спаслись немногие

О них свидетели трагедии поведали сами — в специальном репортаже, подготовленном для «Прямого эфира», некоторые смогли приехать на саму программу. Словно кадры страшного кино, проносились воспоминания тех, кто выбрался из огненного плена. Гости студии, впервые услышавшие о трагедии, были потрясены.

Напомним и мы читателям «СЧ», как пришла та большая беда в деревню Эльбарусово. Накануне очередной годовщины Октябрьской революции, перед осенними каникулами школа готовилась к праздничному вечеру. Свет подавался с помощью передвижного двигателя­–генератора. Его и чинил учитель физики вместе с двумя старшеклассниками. Нужно было на печи нагреть паяльник. Чтобы дрова разгорелись, учитель плеснул на них бензин. Разлилось топливо, огонь перекинулся на пол. Стена огня пошла по коридору и ворвалась в помещение, где шел концерт. Импровизированный актовый зал в школе делался из двух кабинетов, между ними была перегородка, которую на время мероприятий убирали, а парты в несколько этажей ставили к окнам, так что свободным оставалось только одно окно.

«Мне было 12 лет, — рассказывала во время эфира Тамара Алексеева. — Все 60 лет у меня все это перед глазами, мне до сих пор страшно». «Мы учились в третьем классе, — делился воспоминаниями Евгений Игнатьев. — Помню, треск, из двери повалил огонь. Началась паника… Из моего класса выжили только четверо мальчиков…»

«Кто-то закричал: «Война! Война!» Сначала ничего не поняли. Посмотрели на дверь, а там клубы дыма и зарево, черное с желтым… Музыкальный руководитель разбил окно гармошкой, и все ринулись туда», — вспоминали и другие очевидцы.

«Рядом оказался шестилетний братишка, я схватил его за руку и потащил к окну. Но чтобы выбраться через окно, надо было сначала взобраться на парту. Маленькие дети не могли подняться. Мы застряли, как рыба в сети. Кто-то выдернул раму, и мы выпали наружу в грязь», — рассказывал Аркадий Гаврилов, сожалея, что так и не спасли его сестренку-первоклассницу Раису.

По рассказам свидетелей тех событий, директор во время пожара приказывал окна не бить и спасать архив в директорской. Так что спасать детей в школе было некому, а через пять минут, когда обвалилась крыша, — уже некого. Выбравшиеся из огня бежали в фельдшерскую, их кожа будто продолжала «гореть» от боли…

На следующий день возле пепелища останки тел выложили на белых полотнах материи, кого-то узнали по обрывку платья или носочка, кто-то зажал в кулачке копеечки, что взрослые дали на пряник, кого-то и вовсе не опознали…

Навещали детей космонавты

«Нас, обожженных, посадили в машину и повезли лечить в Октябрьское, потом в Чебоксары, затем на долгие месяцы в Москву…» — вспоминал Михаил Емельянов.

23 человека отправили в Московский институт хирургии имени А.В. Вишневского. Ухаживать за маленькими пациентами отправилась Лидия Семенова. Ее и сейчас благодарят и добрым словом вспоминают выжившие.

«Нам с подружкой Алей было по 22-23 года, мы были комсомолки, когда нам предложили ехать в Москву, ухаживать за ребятишками, даже не сомневались, — рассказала Лидия Михайловна. — Дети были очень тяжелые, некоторые не могли кушать, спать, кричали от боли… Как-то Аля мне говорит — смотри, военные идут. А это космонавты приехали».

По словам тех, кто лечился тогда в институте, навестить их приезжали «звездные братья» Юрий Гагарин и Герман Титов, они рассказывали детям про свои полеты. Знали ли космонавты, что произошло в эльбарусовской школе?

Даже когда в 1991 году документы были рассекречены, дела давно минувших дней старались не ворошить. В архивах трагедия значилась как стихийное бедствие. А когда бывшие ученики школы пытались оформить инвалидность, их обвиняли во лжи, дескать, не было в Чувашии такой катастрофы.

Инвалидность людям дали только в 2004 году. По словам депутата Госдумы Анатолия Аксакова (его тоже пригласили на «Прямой эфир»), несмотря на его просьбы, прежние региональные власти республики не оказывали должного внимания пострадавшим. По последним же данным, новое руководство республики поручило прикрепить эльбарусовцев к клиническому госпиталю для ветеранов войн, чтобы они могли ежегодно проходить не только обследование, но и санаторно-курортное лечение.

Также во время программы были озвучены любопытные сведения, полученные в российском госархиве новейшей истории. 16 ноября собрался высший политический орган страны для принятия решения, что делать с последствиями эльбарусовской трагедии. Бюро ЦК КПСС возглавлял лично Никита Хрущев. Руководство приняло решение выделить всем пострадавшим в этой жуткой трагедии от 100 до 300 рублей. Также было поручено обеспечить деревню необходимыми материально-техническими средствами. Например, из Москвы следили, чтобы в Эльбарусово доставили 60 электродвигателей. По всей стране начались массовые проверки о положении в школах, интернатах и детских учреждениях.

Простили…

Оба педагога — директор школы Самуил Ярукин и учитель физики Михаил Иритков — были исключены из рядов партии и отданы под суд. Взятие под стражу, последовавший затем суд (директор был осужден на 8 лет, учитель — на 10) и отбывание наказания в дальних краях были для них спасением. Иначе сельчане учинили бы самосуд.

Нам было известно только то, что бывший руководитель школы отсидел три года (вероятно, срок убавили из-за прежних заслуг Ярукина — Самуил Иванович прошел финскую войну, Великую Отечественную войну, был награжден медалью «За оборону Москвы», орденом Отечественной войны). Рассказывали, что после отбывания срока он приезжал в Эльбарусово, просил прощения, но, чувствуя враждебное к себе отношение, остаться не решился, забрал семью и уехал в неизвестном направлении.

Корреспонденты «России» разыскали семью Самуила Ивановича. Он проработал учителем до самой пенсии, умер от рака. В интервью дочь Эльвира Самуиловна призналась, что для ее семьи это до сих пор очень больная тема и что она сама лишилась старшего сына.

На телепередачу приехала правнучка Самуила Ивановича Мария. Со слезами на глазах девушка искренне попросила прощения за то, что ее прадед был директором той школы.

По поводу судьбы учителя физики Михаила Ириткова было известно лишь то, что у него в том пожаре погибла жена, пятый день работавшая в школе. После отбывания срока он исчез, ходили слухи, что якобы покончил жизнь самоубийством…

Расследование московских коллег привело их в город Златоуст Челябинской области, где после всего случившегося и жил учитель физики Михаил Иритков. По сей день о нем хорошо отзываются и соседи, и учителя школы, где он потом работал. По их словам, Михаил Николаевич был настоящим профессионалом своего дела, работал по системе всем известного советского учителя Виктора Шаталова, воспитал целую плеяду достойных учеников. Михаила Ириткова знали как примерного отца, в одиночку вырастившего двоих сыновей.

Один из них — Виктор, кстати, волею судьбы стал руководителем организации, которая занимается установкой и проверкой противопожарных систем безопасности школ и детских садов. Он не пришел в студию, но рассказал корреспондентам, что отец долго не говорил, как погибла их мать, лишь на свое 70-летие признался, что в его жизни произошла большая беда. Подробности, которые отец поведал сыну и которые были озвучены в программе, заставили всех по-новому взглянуть на эту историю.

Вот что, по словам редакторов программы, рассказал Виктор. В тот день директор школы поручил Михаилу Ириткову во что бы то ни стало отремонтировать кинопередвижку, чтобы показать детям диафильм. Учитель физики позвал двух старшеклассников на помощь. И именно они, в то время как он на минуту отвлекся, плеснули бензин, чтобы быстрее растопить печку-буржуйку. С того момента и начался пожар. Получается, что возгорание спровоцировали дети. Однако учитель взял на себя всю вину. Он и вправду считал себя виноватым в том, что недосмотрел за теми подростками, что испугался, выпрыгнул в окно и убежал в лес…

Эльбарусовцы признались, что не держат зла ни на детей, ни на правнуков тех, кто стал невольным виновником того пожара. Но сейчас людям необходимы внимание и забота, признание того, что они пострадали не в стихийном бедствии, а в рукотворной катастрофе, которую повлекла человеческая беспечность. Теперь, когда столько людей знают правду, жители деревни надеются, что спустя шестьдесят лет после трагедии на месте сгоревшей школы появится небольшая часовенка и что, наконец, будет благоустроена братская могила погибших, где нестройными рядами стоят кресты и памятники. Верят, что пожар в эльбарусовской школе станет уроком, назиданием для тех, кто все еще пренебрегает пожарной безопасностью в школах, детсадах, торговых центрах…

ПОДРОБНОСТИ ДЕЛА

«О трагедии страна не узнала — в те годы подобные события скрывали. Лишь всезнающая радиостанция «Голос Америки» сообщила в тот же вечер: «В деревне Эльбарусово коммунисты сожгли детей в школе…»

«Погибших похоронили на следующий день. <…> Власти остерегались народного гнева. К тому же на носу был праздник. Останки погибших предали земле на Ильменкасинском кладбище, что в паре километров от Эльбарусово, в братской могиле. <…> При свете автомобильных фар огромную могилу заваливали бульдозером. Каждый раз, когда он отходил назад, рыдающие матери подбегали и вбивали в землю колышки, чтобы запомнить родную могилку…»

«Огненный ад», газета «Советская Чувашия» от 3.11.2011

«Следствие по делу о пожаре в эльбарусовской школе провели в рекордные сроки. Уже через месяц секретарь обкома отчитывался, что следствие закончено. Однако шок и ярость сельчан были так велики, что на время суда местные власти даже были вынуждены просить помощи в ЦК КПСС: «Население села Эльбарусово выражает недовольство. Надо провести дополнительное расследование. Без этого трудно будет гарантировать проведение суда над виновниками трагедии в нормальной обстановке…» Учителя физики приговорили к 10 годам лишения свободы, директора — к трем. Их семьи, опасаясь мести жителей деревни, уехали в неизвестном направлении, и 60 лет об их судьбе ничего не было известно…»

«Прямой эфир с Андреем Малаховым», телеканал «Россия» от 26.03.2021

P.S. «На дворе 2021 год. А школы по-прежнему горят», — констатировали участники программы. Два месяца назад в Горно-Алтайске случился похожий пожар — горело деревянное здание вечерней школы. К счастью, спасатели прибыли вовремя, все 102 ученика были эвакуированы. Причиной пожара стало нарушение требований безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. В начале марта из-за замыкания электропроводки произошел пожар в сельской трехэтажной школе в Якутии, в середине марта горела раздевалка в новосибирской школе, а недавно в селе Загоскино Ульяновской области в одном из классов местной школы загорелся шкаф. К счастью, везде обошлось без жертв, детей и учителей вовремя эвакуировали, но такое постоянство настораживает.

Подробности трагедии поведала во время передачи и краевед Полина Иванова. В своей книге «Эльбарусово. День трагедии» она собрала гораздо больше сведений, чем следователи в 1961 году, спешившие поскорее закончить с этим делом.