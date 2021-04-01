Александра Козлова заняла четвертое место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

На проходящем в Москве чемпионате Европы по тяжелой атлетике состоялись соревнования женщин в весовой категории до 59 кг, где за российскую сборную выступала представительница Чувашии Александра Козлова.

По сумме двух упражнений подопечная наставника Геннадия Иванова заняла четвертое место с результатом 202 кг (91 кг в рывке + 111 кг в толчке). Обладательницей золотой медали в данном весе стала Боянка Костова из Азербайджана, которая смогла поднять 211 кг (95 + 116). Другая представительница России Ольга Те заняла второе место с результатом 210 кг (95 + 115). «Бронза» досталась француженке Доре Чакунте 210 (95 + 115), уступившей россиянке по дополнительным показателям.