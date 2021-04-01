За I квартал 2021 года органами ЗАГС Чувашии зарегистрировано 1012 актов о заключении брака

В этом же квартале прошлого года новых семей появилось заметно меньше — 887, сообщают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции.

Больше всего браков зарегистрировано в отделах ЗАГС администраций г. Чебоксары — 204 и г. Новочебоксарска — 104. Из сельских районов по свадьбам лидируют Чебоксарский и Батыревский районы — 47 и 38 соответственно.