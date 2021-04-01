Не везде коммунальные службы чистят тротуары от наледи

Ежедневно с чебоксарских дворов и улиц вывозится около 400 тонн снега и 50 тонн смета (мусора, остающегося после таяния снега). Однако, в целом, работу коммунальщиков по наведению порядка в столице республики на городской планерке оценили пока как неудовлетворительную.

С цифрами и фактами главу администрации города Алексея Ладыкова ознакомил его заместитель по вопросам ЖКХ Владимир Филиппов. По его словам, «Дорэкс» вывел на главные городские дороги и тротуары 60 единиц коммунальной техники и сотню рабочих. Организации «Зеленстрой» и «Зеленый город», обслуживающие столичные скверы и парки, — десяток спецмашин и 60 сотрудников. Многоквартирные дома и их территории в порядок приводят свыше тысячи рабочих управляющих компаний. Чтобы избежать подтоплений и огромных луж, перед домами, во дворах, а также в парках и на газонах коммунальщики регулярно ворошат и рыхлят слежавшиеся сугробы. Однако делают это не везде. Так, отстают ООО «Теплый дом», УК «ЖЭУ ЧЗСМ», ТСЖ «Шанс», «Перспектива», «Свет». Пре-дупреждения и штрафы за несвоевременную очистку крыш и балконов от снега, а также подъездных путей и тротуаров от наледи получили 17 управляющих организаций. Есть замечания и к центральным улицам. Директор АО «Дорэкс» Владимир Доброхотов посетовал на дожди, помешавшие работникам на прошлой неделе. «Теперь, когда погода установилась солнечная, на уборку города направим максимальные силы», — заверил он.

«Работу нужно скоординировать, чтобы не было таких понятий, как «мое» и «не мое». Общий мусор, его надо убирать», — призвал руководителей предприятий и организаций Алексей Ладыков. И добавил, что накопившийся за зиму мусор никто в город не завозил, образовали его сами горожане, а значит, вместе нужно убирать. «Наблюдательную позицию занимать не стоит, всем необходимо включаться в процесс», — отметил глава администрации Чебоксар.

К СЛОВУ Весенний месячник по благоустройству в столице Чувашии пройдет с 12 апреля по 21 мая. А 24 апреля Чебоксары присоединятся к всероссийскому субботнику «Зеленая Весна». За сезон в городе планируется высадить более 2 тысяч деревьев.