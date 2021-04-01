28 тысяч жителей Чувашии завершили вакцинацию вторым компонентом «Спутника V»

В республике прививаются от ковида в первую очередь представители групп риска — пожилые и те, кто вынужден общаться с большим количеством людей. Благодаря такой тактике, по словам главного инфекциониста республики Сергея Ефимова, можно добиться даже при небольшом охвате вакцинированием населения хорошего результата.

Как сообщил министр здравоохранения Владимир Степанов на прошедшем в минувшую пятницу заседании Оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции под председательством Главы Чувашии Олега Николаева, к вакцинации приступили более 40 тысяч человек, из них почти 28 тысяч закончили ее двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак». Отрадно, что около 15 тысяч пациентов — это люди пожилого возраста, для которых особенно велик риск тяжелого течения болезни.