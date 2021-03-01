Утильсбор на спецтехнику поддержит отечественного производителя

В Правительстве России рассматривается проект постановления об увеличении ставок утилизационного сбора на специализированную технику.

Корректировка позволит увеличить загрузку производственных мощностей отечественных производителей. Индексация не проводилась с 2016 года и сейчас коснется только машин, спрос на которые способны удовлетворить российские производители. По подсчетам Минпромторга РФ, в последние три года производство российской самоходной строительно-дорожной техники продемонстрировало рост отгрузок на 40,8%, их объем в 2020 году составил 36,6 млрд рублей. При этом загрузка отечественных предприятий пока не превышает 55% — следовательно, имеется существенный потенциал к увеличению доли их присутствия на рынке. Утилизационный сбор должен свести импорт бывшей в употреблении изношенной техники к минимуму и даст импульс к обновлению парка самоходных машин и прицепов, что положительно скажется на развитии российских производителей, считают отечественные эксперты.