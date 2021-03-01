Анастасия Трутнева: «Продолжаем меняться, расширяя возможности»

Руководитель Чувашского отделения Сбербанка рассказала об экосистеме Сбера и поделилась детской мечтой

И снова в студии канала «Перфекто», при поддержке которого, напомним, с конца прошлого года реализуется проект нашей газеты «Интервью в прямом эфире», — интересный гость. В этот раз главный редактор «Советской Чувашии» Владимир Васильев интервьюировал человека пока еще нового в нашей республике, но уже успевшего покорить окружающих своей открытостью, дружелюбием, настоящей увлеченностью своим делом. Итак, на вопросы отвечала управляющий отделением Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Анастасия Трутнева. И хотя наша гостья еще в начале беседы призналась, что очень волнуется, интервью прошло легко и непринужденно, словно на одном дыхании.

— Расскажите для начала о своих родителях, о том, как вы пришли к тому, чтобы стать финансистом…

— У меня совершенно традиционная советская семья: мама — заслуженный учитель России, всегда с душой относилась к своей работе, папа — инженер. После окончания института они отправились покорять Дальний Восток, приехали в Якутию, где и прошли мои школьные годы. Это были перестроечные времена, и еще в 8-м классе я решила, что хочу стать банкиром, — в тот момент банкиры олицетворяли успех и перспективное будущее, и я целенаправленно шла к своей цели. Конечно, на свою детскую мечту стала смотреть уже по-другому, когда после института пришла в банк и начала работать с рядовых позиций. Но в чем я была точно уверена, что попала именно в свою среду, где есть активные целеустремленные люди, а мне это всегда импонировало.

— Что для вас Сбербанк?

— Это почти что семья. Все мои друзья — большей частью сотрудники Сбербанка. Где бы мы ни были, куда бы ни переезжали, нас объединяет общая история. Если говорить о Сбере, как о деле всей жизни, то это то, что помогает мне самореализовываться и двигаться вперед. Сбербанк для меня — учитель, он открывает большие возможности для обучения и развития.

— Вы ощущаете на себе трансформацию Сбербанка?

— Я переживаю ее и как сотрудник, и как руководитель отделения, и как клиент. Переход Сбербанка в Сбер абсолютно последователен и логичен — мы изменились и продолжаем меняться, ежедневно расширяя возможности. И теперь Сбер — это целая экосистема.

ДОСЬЕ Анастасия Трутнева в 2000 году окончила экономический факультет Иркутской государственной экономической академии («Финансы и кредит»). В банковской сфере — с 2001 года. Карьеру в Сбербанке начинала с должности экономиста сектора организации кредитования физических лиц в Байкальском отделении. В 2015 году в том же банке назначена на должность директора управления продаж крупному и среднему бизнесу. С 2017 года Анастасия Геннадьевна работала заместителем управляющего Владимирским отделением ПАО Сбербанк, а в этом — возглавила Чувашское отделение.

— И очень полезная. Мы, например, с семьей активно пользуемся сервисами Сбера. А вы, как клиент, какими приложениями пользуетесь?

— Обожаю музыку, со СберЗвуком я отдыхаю. А вот мои дети, Агата и Лева, полюбили Okko. Самой мне редко удается посмотреть фильмы, зато сын и дочь — продвинутые пользователи. Настоящим помощником для меня, как вечно занятой мамы, стал СберМаркет, где можно заказать продукты из крупных гипермаркетов, а сколько времени при этом экономишь!

— Многие ждут, когда заработает СберАптека…

— В апреле-мае запустим сервис в Чувашии. В первое время доставка медикаментов будет идти по Чебоксарам и Новочебоксарску, затем охватим весь регион. Прошлый год показал, как важно, чтобы люди своевременно получали лекарства и не было перебоев с поставками. Это, прежде всего, социальный проект, который реально поможет людям.

— Как и онлайн-сервис СберЗдоровье?

— Именно. Сегодня Сбер активно вкладывается в индустрию телемедицины. Благодаря этому сервису можно получить онлайн-консультацию врача, записаться на очный прием или обследование. И это только малая толика того, что мы предлагаем. Банк активно развивает возможности искусственного интеллекта, который может помочь в ранней диагностике. По сути, СберЗдоровье сегодня уравнивает возможности жителей городов и сел в получении качественной врачебной консультации, а по большому счету — помогает людям сберечь здоровье. Есть и многие другие полезные проекты, которые еще будут развиваться…

— Нашему старшему поколению, то и дело попадающему на уловки интернет-мошенников, не мешало бы поучиться финансовой грамотности. Чем может помочь Сбер?

— Тут предлагается несколько направлений работы. Во-первых, как банковская организация Сбер большое внимание уделяет кибербезопасности, защите наших услуг и сервисов. Кроме того, с помощью того же искусственного интеллекта мы ищем различные способы предотвратить мошенничества, например, система оперативно реагирует, когда совершаются какие-то подозрительные операции. Ну а во-вторых, это обучение. Мы стараемся донести до клиентов правила информационной безопасности, обучаем финансовой грамотности школьников, у нас есть отдельная программа для пенсионеров. В этом году запускаем проект по культуре безопасного инвестирования.

— Какой самый простой совет вы бы дали жителям Чувашии, как защититься от мошенников, названивающих по телефону?

— Если вы не инициатор этого разговора — не вступайте в переговоры и положите трубку. А если есть какие-то финансовые вопросы к банку, то лучше всего прийти в филиал либо позвонить на номер 900.

— А какие элементарные финансовые советы вы даете своим детям?

— Приучаю их экономить семейный бюджет, не тратить карманные деньги на мелочи, копить на что-то важное, нужное. Ну и знакомлю их с тем, как устроен банк, да и бизнес в целом.

— Было бы неплохо, если бы детей в школе обучали основам предпринимательской деятельности…

— Согласна с вами, и Сбер как раз и работает над этим. В прошлом году был запущен пилотный проект СберZ, направленный на развитие предпринимательских способностей у старшеклассников. Пилот имел успех, и многие школы Чувашии изъявили желание в нем участвовать. Они сформировали свои проектные команды, которые, кстати, уже приступили к обучению. А вообще хочется отметить, что, приехав в Чувашию, я приятно удивилась тому, какие пытливые у вас дети. Школьники и студенты здесь, я бы сказала, с жадностью используют различные образовательные возможности, в том числе и цифровые…

— Кстати, когда вам предложили возглавить отделение банка в нашей республике, вы сразу согласились или раздумывали?

— У меня было огромное желание приехать сюда и поработать. Тем более у вас безумно красивая Волга, потрясающие виды, а я всегда мечтала жить там, где рядом есть вода. Так что жду весну и лето, чтобы попутешествовать по этим живописным краям.

— Спасибо за интервью.

Фото Максима Васильева

Разговор с Анастасией Трутневой получился интересным и откровенным. Мы многое узнали о собеседнице не только как о профессионале своего дела, но и как о заботливой маме и любительнице путешествий.