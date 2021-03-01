В Чувашию поступило 6600 доз вакцины «Спутник V» в фасовке по одной дозе во флаконе

Их удобно применять в мобильных прививочных пунктах, где есть риск того, что не соберется количество пациентов, кратное пяти, — именно на пять человек рассчитан стандартный флакон со «Спутником V». И тогда одна-две дозы препарата могут пропасть. Всего с начала вакцинации в республике введено почти 50 тысяч доз, причем более половины желающих привиться получили уже два компонента и считаются полностью привитыми. В первую очередь вакцинируют граждан из групп риска: пожилых и тех, кто работает с большим количеством людей.