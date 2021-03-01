Урал стал второй родиной

Во многих регионах России уроженцы Чувашии на виду и на слуху — они возглавляют крупные предприятия и местные администрации, являются депутатами региональных законодательных структур. Есть такие люди и в Свердловской области.

Владимира Антонова в Нижнем Тагиле знают многие — депутат Городской думы, ответственный работник одного из крупнейших заводов «Уралхимпласт». Нижний Тагил он давно считает своей второй родиной. А первой — поселок Киря Алатырского района. В интервью газете «Тагильский рабочий» он рассказал о своих родителях, которых уже нет в живых: «Отец воевал. Очень хорошо помню его рассказы о войне. Он вообще был замечательным рассказчиком, даже фильмы и сказки умел пересказывать по-особенному. Мама — медик, единственный на всю нашу деревню. К ней обращались в любое время суток. Приезжали на лошади, мама собирала инструменты, медикаменты и отправлялась к больному. Очень ее уважали».

На «Уралхимпласт» Антонов попал по распределению, после окончания Уральского политехнического института, прошел путь от начальника смены до заместителя директора, сейчас возглавляет заводской Центр профилактической медицины. И почти 17 лет (самый большой в городе срок) работает в Нижнетагильской думе.

«За столько лет депутатства я узнал многих жителей города, — говорит Владимир Иванович. — Помню их по именам, знаю их семьи, бывал на свадьбах детей, на проводах сыновей в армию. Получаю от этих встреч огромную радость. Сам жил в такой семье, в чувашской деревне, люди там все простые и близкие».

В небольшой поселок Ключевск, что в сорока километрах от Екатеринбурга, уроженка деревни Шордауши Цивильского района Галина Упорова приехала 35 лет назад, после окончания экономфака ЧГУ. И тогда вряд ли думала, что свяжет с этим уральским поселком всю свою жизнь. Работала в местном ПМК, на лесозаводе, вышла замуж, вырастила с мужем двоих детей. А больше десяти лет судьба сделала неожиданный поворот — Галину Упорову назначили главой территориального отдела администрации Березовского городского округа по поселку Ключевск. Население поселка невелико, чуть больше двух с половиной тысяч человек, но забот хватает — надо завершить работы по освещению улиц, решить проблему газификации домов, построить ФОК… Сил в непростой работе придают поездки на малую родину

— В Чувашию стараюсь ездить каждый отпуск, — рассказала Галина Ивановна корреспонденту «СЧ». — Давно заметила — если какой-то год не побываю в Шордаушах, словно силы сразу убывают. На родине встречаюсь с родными людьми, с братом и сестрами, с большой радостью общаюсь и с ними, и с односельчанами на родном языке. А вот дети по-чувашски знают лишь отдельные слова — выучили их в детстве, когда вместе со мной ездили в Чувашию…