Когда башни без присмотра

В селе Батырево на улице Комарова, как сообщалось во многих СМИ, обрушилась водонапорная башня, снабжавшая водой население и предприятия.

Накануне на предаварийное состояние башни обратили внимание жители райцентра и общественники. Первым сигналом о неполадках в системе водоснабжения в Батыреве стал слабый напор холодной воды в многоквартирных домах с 14 марта.

«Многие мои знакомые пожаловались на эту проблему, — рассказала одна из местных жительниц. — Решили выяснить причину и пошли к водонапорным башням, которые обеспечивают питьевой водой жилые дома и предприятия. Оказалось, что одна находится в крайне неудовлетворительном состоянии: на ее железном корпусе мы заметили опасную вмятину…» Люди обратились в администрацию и прокуратуру Батыревского района с просьбой принять меры и отремонтировать водонапорную башню. Спустя несколько дней ее верхняя часть оказалась на земле…

МЕЖДУ ТЕМ А вот что говорится о случившемся на официальном сайте администрации Батыревского района: «При проведении ремонтных работ водонапорной башни с. Батырево Батыревского района на территории станции очистки воды, оценив состояние, проведен демонтаж верхней части одной башни, которая представляла собой угрозу падения, — говорится в публикации. — 22 марта 2021 года создана районная комиссия под руководством врио главы администрации района Светланы Черновой, в составе которой — глава Батыревского сельского поселения Николай Ялуков, депутат Собрания депутатов района Решит Санзяпов, депутат Батыревского сельского поселения Сергей Ахмеев, новый директор ООО «Батыревская ЖКХ» Юрий Захаров и др. С выездом на место оценено состояние обеих водонапорных башен. На сегодняшний день водоснабжение райцентра, в т.ч. населения, организаций и учреждений, осуществляется без перерыва, т.е. демонтаж одной из башен не будет влиять на подачу воды потребителям».

В республике много водонапорных башен, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Руководитель региона держит на личном контроле модернизацию источников водоснабжения сел и деревень. Однако и чиновникам на местах не мешало бы проявить расторопность в сложных ситуациях. Это относится и к тем, кто уже затеял ремонт, так сказать, на благо «водных» интересов населения. Но ремонтные работы иной раз затягиваются настолько, что становятся предметом прокурорских «разборок».

К примеру, администрация Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района заключила муниципальный контракт с ООО «Спецстрой» на выполнение работ по капитальному ремонту водонапорной башни в селе Трехизб-Шемурша со сроком его исполнения до 21 сентября 2020 года. Однако, как это часто бывает на разных объектах, ремонтники вовремя не выполнили намеченное. Пришлось вмешаться прокуратуре — в отношении ответственного должностного лица организации-подрядчика возбудили административное дело по части неисполнения обязательств и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В настоящее время работы по капитальному ремонту водонапорной башни выполнены в полном объеме.

Большая проблема с питьевой водой сложилась в деревне Малые Атмени Красночетайского района. Там нет централизованного водоснабжения. Между тем согласно действующему законодательству, если на территории (части территории) поселения нет такой системы, то органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение (общие колодцы, колонки и другие источники) или подвоз питьевой воды. К сожалению, ни того, ни другого сельчане до обращения в прокуратуру не дождались. И были вынуждены пользоваться водой из собственных колодцев в частных домовладениях. Но колодцы имелись не во всех дворах, кроме того, в некоторых домашних «криницах» вода находилась на низком уровне и имела существенные примеси.

И здесь пришлось призывать к порядку главу администрации Большеатменьского сельского поселения, потребовать, чтобы незамедлительно были приняты меры по обеспечению населения деревни питьевой водой. В суд был подан административный иск по тому же поводу. Одно пока сделано — в Малые Атмени стали завозить питьевую воду, сообщает прокуратура республики.

ДОСЬЕ «СЧ» По данным Минстроя республики, в прошлом году на приведение в порядок источников водоснабжения (водонапорных башен и водозаборных скважин) сельских населенных пунктов из республиканского бюджета направлено 186 млн рублей. Это позволило капитально отремонтировать 202 источника водоснабжения. В нынешнем году в бюджете на эти цели предусмотрено 100 млн рублей, в планах отремонтировать еще 95 источников водоснабжения.

Мария Неверова,

Василий Петров

Фото администрации Батыревского района

«Комиссионно решено проработать вопрос о ремонте водонапорных башен, для этого предстоит составить сметную документацию для оценки объема финансирования», — сообщают в Батыревской райадминистрации.