Новости районов короткой строкой

Юбиляры, общественники и юные мультипликаторы

В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ жительнице деревни Тукасы Марии Ивановне Ивановой исполнилось 105 лет! Всю жизнь она проработала в колхозе. Пережила суровые годы войны, которая отняла у нее мужа — отца ее троих детей, участвовала в строительстве Сурского оборонительного рубежа. Сегодня у Марии Ивановны кроме троих дочерей — 9 внуков, 16 правнуков и 4 праправнука.

В ЦИВИЛЬСКЕ воспитанники детского сада № 7 «Солнечный город» создали мультфильм в память о трудовом подвиге строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. На базе садика с 2019 года действует мультстудия, которой руководит воспитатель Елена Григорьева. На счету юных мультипликаторов более 10 анимационных работ, две из них отмечены на всероссийских конкурсах — это «Звездные братья» и «Чувашская легенда о мироздании».

В УРМАРСКИЙ РАЙОН на днях приедет автокараван «Чувашия в защиту детства». Он «путешествует» по районам республики для того, чтобы привлечь внимание сельчан к проблемам несовершеннолетних детей и семей, находящихся в социально опасном положении.